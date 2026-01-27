Pescara, Sebastiani: «Raggiunto l’accordo con Insigne, domani sarà in città»
Colpo importante per il Pescara, che dopo 14 anni si prepara a riaccogliere in biancoazzurro uno degli eroi della promozione della stagione 2011/2012, Lorenzo Insigne. A confermalo è proprio il presidente dei delfini, Daniele Sebastiani.
«Abbiamo raggiunto l’accordo, è fatta. Domani arriva in città» ha dichiarato il numero uno del Pescara ai microfoni di “PianetaSerieb”, con gli adriatici che vanno ad assicurarsi un importante rinforzo per l’obiettivo salvezza ed un catalizzatore di entusiamo per tutto l’ambiente.