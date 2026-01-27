Sudtirol, fatta per l’arrivo dello svincolato Cragno

Il Sudtirol mette a segno un importante colpo tra i pali, che andrà a rinforzare il reparto in vista della seconda metà di stagione. Infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, i tirolesi avrebbero trovato l’accordo per portare lo svincolato Alessio Cragno in biancorosso.

Classe 94′, Cragno era rimasto svincolato dopo la scorsa stagione disputata con la maglia della Sampdoria, con cui aveva collezionato appena 15 presenze. Il portiere ha adesso raggiunto un intesa con il Sudtirol per un contratto sino al termine della stagione, con il colpo che dovrebbe formalizzarsi nelle prossime ore.

