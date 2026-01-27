L’ex rosa Bettella torna a Pescara: «Qui è casa mia, voglio riportare lo spirito giusto»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
file1 - 2026-01-27T211643.452

Davide Bettella è ufficialmente tornato a vestire la maglia del Pescara e non nasconde l’emozione per questo ritorno. Il difensore ex Palermo, arrivato dal Catanzaro, ha parlato ai canali ufficiali del club biancazzurro sottolineando il legame profondo che lo unisce alla città e alla squadra: «Pescara mi ha dato tanto in passato e sento il bisogno di ridare. Appena si è riaperta la possibilità di tornare a casa non ci ho pensato due volte».

Consapevole della situazione difficile in classifica, Bettella mostra però grande determinazione: «Siamo ultimi e c’è tanto lavoro da fare, ma c’è voglia di rivalsa. Non posso permettermi una delusione come la retrocessione». Il difensore punta anche sullo spirito di appartenenza e sull’esperienza condivisa con alcuni compagni già conosciuti, con l’obiettivo di trasmettere al gruppo quei valori che, come lui stesso dice, «Pescara mi ha dato e mi ha cambiato la vita».

