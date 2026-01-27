Coppa Italia, Fiorentina-Como 1-1 all’intervallo: botta e risposta nel primo tempo

Si chiude sull’1-1 il primo tempo degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Como, al termine di una frazione equilibrata e giocata su buoni ritmi. A partire meglio è la Fiorentina, che trova subito il vantaggio al 7’: Roberto Piccoli riceve un ottimo passaggio in area e lascia partire un destro preciso che si infila nel sette, facendo esplodere il pubblico viola. Dopo un breve check al VAR, il gol viene convalidato.

Il Como non si scompone e prova a reagire con personalità, affidandosi soprattutto alla qualità di Caqueret e alle iniziative di Nico Paz. Al 20’ arriva il pareggio: sugli sviluppi di un’azione in area, Sergi Roberto è il più rapido a ribadire in rete sotto la traversa, firmando l’1-1.

Nel resto del primo tempo le due squadre si affrontano a viso aperto, con diverse interruzioni per falli e qualche cartellino giallo, segno di una gara intensa. Da segnalare anche l’infortunio di Douvikas, costretto a lasciare il campo al 28’, sostituito proprio da Nico Paz. Si va così all’intervallo in perfetto equilibrio, con la qualificazione ancora tutta da decidere.