Reggiana, ufficiale l'arrivo dell'ex rosa Micai

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
La Reggiana ha ufficializzato l’ingaggio di un nuovo giocatore. Come riportato dal sito ufficiale della Lega B, è stato depositato il contratto di trasferimento a titolo definitivo dal Cluj del portiere Alessandro Micai.

Classe 1993, Micai torna così in Italia dopo l’esperienza all’estero e va a rinforzare il reparto dei portieri a disposizione dello staff granata. Estremo difensore di grande esperienza, in carriera ha già vestito le maglie di Como, Südtirol, Bari, Salernitana, Reggiana e Cosenza, dimostrando affidabilità e continuità soprattutto nel campionato cadetto. Un innesto importante per dare sicurezza e leadership alla difesa della Reggiana.

