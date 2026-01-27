Venezia, colpo in attacco: Lauberbach in arrivo dal Mechelen per 2 milioni
Il Venezia accelera sul mercato e mette a segno un importante colpo in attacco. Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal, il club arancioneroverde è in fase di chiusura per Lion Lauberbach, centravanti tedesco classe 1997 attualmente in forza al Mechelen.
L’operazione è praticamente definita: Lauberbach si trasferirà in laguna a titolo definitivo per una cifra vicina ai due milioni di euro, con accordo verbale già raggiunto tra le parti. La firma sul contratto è attesa entro giovedì. Attaccante fisico, alto 1,94 metri, rappresenta un profilo ideale per il gioco di Giovanni Stroppa.
Sempre secondo TrivenetoGoal, il Venezia ha inoltre deciso di abbandonare la pista Ambrosino, concentrando tutte le energie sull’operazione Lauberbach, ritenuta più funzionale alle esigenze tecniche della squadra in vista del prosieguo della stagione.