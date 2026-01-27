Coppa Italia, notte amara per la Fiorentina: il Como vince 3-1 e passa il turno

Colpo esterno del Como che espugna il Franchi e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia battendo 3-1 la Fiorentina. Una gara intensa e ben interpretata dalla squadra di Cesc Fabregas, capace di ribaltare il risultato e colpire nei momenti decisivi.

La partita si apre con il vantaggio viola firmato da Roberto Piccoli al 7’, bravo a trovare il sette con un destro preciso. La reazione del Como è immediata e al 20’ arriva il pareggio con Sergi Roberto, che ribadisce in rete da pochi passi dopo un’azione confusa in area.

Nel secondo tempo gli ospiti alzano il ritmo e completano la rimonta al 60’ con Nico Paz, il cui tiro dal limite sorprende Christensen. La Fiorentina tenta l’assalto finale, ma nel recupero arriva il sigillo definitivo: al 90’+1 Alvaro Morata firma il 3-1 che manda il Como ai quarti e sancisce l’eliminazione dei viola.