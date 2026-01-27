Prima pagina Corriere dello Sport: “Le finals”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Screenshot 2026-01-28 054110

Champions Tutti in gioco

Screenshot 2026-01-28 061629

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Gli effetti del ciclone Harry”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Screenshot 2026-01-28 071152

Prima pagina Repubblica Palermo: “Niscemi, la collina della paura”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Screenshot 2026-01-28 074234

Prima pagina Tuttosport: “Juve avanti con Kolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Screenshot 2026-01-28 075228

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tutto in una coppa”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Screenshot 2026-01-27 064201

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ciclone, un commissario e spiccioli”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Screenshot 2026-01-27 075910

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Inter non si ferma”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Screenshot 2026-01-27 054614

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, i conti alla fine”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Screenshot 2026-01-27 074310

Prima pagina Tuttosport: “Toro calpestato”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Screenshot 2026-01-26 073203

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Volo Juve”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
Screenshot 2026-01-26 065647

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Allarme Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
Screenshot 2026-01-26 060507

Prima pagina Corriere dello Sport: “Ride Lucio”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
Screenshot 2026-01-25 055828

Prima pagina Corriere dello Sport: “Illusione Palumbo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026

