Antonio Di Gennaro, ex calciatore del Bari, si è espresso in merito al percorso della compagine guidata da Longo fin qui in B. Di Gennaro ha parlato ai microfoni de “La Repubblica”.

«Questa squadra è da play-off. Tanti dicono che fin qui hanno perso tre o quattro punti per strada. Io dico che sono almeno sette. Il Bari è sesto in classifica ma avrebbero potuto essere ancora più in alto. Tra rimonte subite e rigori sbagliati i punti persi pesano».