DAZN: accordo vicino con la FIFA per i diritti tv del Mondiale per Club

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, DAZN è tra le principali emittenti interessate ad acquisire i diritti tv del Mondiale per Club. L’accordo, dovrebbe valere circa un miliardo di euro.

DAZN è così ad un passo dall’accordo con la FIFA per quanto riguarda l’Italia, con probabile estensione poi dell’accordo a livello globale sugli altri territori. Quando gli accordi saranno definitivamente conclusi, la FIFA potrà poi definire con maggiore certezza anche quello che sarà il montepremi del torneo. La trasmissione in diretta del sorteggio della fase a gironi, previsto per domani a Miami alle 19 ora italiana.