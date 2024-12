Shock in Guinea: circa 56 morti per un rigore contestato

Ha dell’incredibile ciò accaduto in Guinea durante il match tra Nzenekore e Labé. Durante la sfida, valevole per la finale di un torneo dedicato al presidente Mamadi Doumbouya, si sono verificati terribili scontri fra le tifoserie. I media locali riferiscono che gli scontri sono iniziati dopo una decisione contestata dell’arbitro, che ha concesso un calcio di rigore dubbio ai padroni di casa: dal settore ospiti sono prima piovute in campo pietre e altri oggetti pericolosi, poi la situazione è degenerata fino all’invasione di campo che ha portato al lancio, da parte della sicurezza di fumogeni. Nella calca sono morte almeno 56 persone.

E’ arrivata la nota da parte del governo: “I servizi ospedalieri riferiscono un bilancio provvisorio di 56 vittime, le manifestazioni per le decisioni arbitrali hanno portato a lanci di pietre da parte dei tifosi, provocando una calca mortale”. Ecco una clip:

🚨 Tragedia en Guinea deja al menos 56 muertos, incluidos niños, tras una estampida durante un partido de fútbol en Nzerekore. La violencia estalló tras una decisión del árbitro. pic.twitter.com/1skSEsfQDz — JP+ (@jpmasespanol) December 2, 2024