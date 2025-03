Serie C Girone A: stop per il Padova, il Novara vince 2-1. Sorride la Feralpisalò, la classifica aggiornata

Terminano i match di Serie C Girone A con inizio ore 15.00.

I risultati:

FeralpiSalò-Trento 2-0. Tutto semplice per i padroni di casa. Il dominio è netto e fin dai primi minuti di gioco. La rete che sblocca la gara è firmata da Balestrero al 37′ che mette il match in discesa per i suoi. Il raddoppio arriva nella ripresa ed è firmato da Di Molfetta al 62′.

Novara-Padova 2-1. Match che si accende nella ripresa. Dopo un primo tempo in favore dei padroni di casa, con la rete di Asencio, il Novara raddoppia con il gol di Bertoncini. Prova a rispondere il Padova che prima accorcia le distanze con Bortolussi, poi sbaglia un rigore decisivo al 74′.

CLASSIFICA

Padova – 72

L.R. Vicenza – 70

FeralpiSalò – 62

AlbinoLeffe – 50

Giana Erminio – 49

Trento – 47

Virtus Verona – 47

Renate – 47

Atalanta U23 – 46

Novara – 45

Arzignano – 44

Alcione Milano – 42

Pergolettese – 39

Lumezzane – 38

Lecco – 35

Triestina – 33

Pro Vercelli – 33

Pro Patria – 26

Caldiero Terme – 25

Union Clodiense – 18