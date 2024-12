Frosinone, Greco: «Dobbiamo continuare a pedalare. Mercato? Più avanti vedremo»

Il tecnico del Frosinone Leandro Greco, si è espresso KickOff programma in onda su ExtraTV. L’allenatore ha parlato del momento della squadra con gli occhi già fissi verso la prossima sfida di campionato:

«La vittoria contro il Cesena è stata importante e bella per tutti, soprattutto per la città. Non ci pensiamo più. Abbiamo resettato e siamo concentrati sul Cosenza. Dobbiamo continuare a pedalare perché non abbiamo fatto ancora nulla. Sapevo di trovarmi al cospetto di un gruppo con dei valori e ne ho avuto la conferma. Ho ricevuto molta disponibilità da parte di tutti e non posso che ringraziarli. Sono passionale nel lavoro, ho l’ambizione di fare qualcosa di bello. Mercato di gennaio? Più avanti vedremo. Recupereremo qualcuno per la gara contro il Cosenza».