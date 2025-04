Damiani: «Giusto fermarsi per il Papa. Forza Palermo ai playoff»

Oscar Damiani, noto operatore di mercato ed ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb.com (a cura di Alessio Alaimo) in cui ha commentato la sospensione del campionato per la morte del Papa e ha fatto il punto su Serie A, playoff e prospettive future per il Milan.

Sospensione del campionato

Sul rinvio delle partite per le esequie di Papa Francesco, Damiani ha dichiarato:

«Giusto fermarsi per la morte del Papa. Per chi gioca e per la gente probabilmente no, ma lo richiedeva il momento. Poi si sa, in Italia c’è sempre qualcuno che si lamenta. Ma ritengo che sia stata giusta la pausa».

La corsa scudetto tra Inter e Napoli

Con Napoli e Inter ora appaiate in vetta dopo la sconfitta dei nerazzurri a Bologna, Damiani ha espresso il suo parere sulla volata finale:

«Il campionato è interessante, bello. Emozionante fino alla fine. Il fatto che ci sia questa insicurezza è positivo per il calcio italiano, non il più bello al mondo ma c’è un pathos che altri non hanno».

E sul possibile vincitore:

«L’Inter è sempre favorita. Ma questo Napoli può essere la sorpresa. Nessuno se lo sarebbe aspettato».

Le dichiarazioni di Conte

Non poteva mancare un commento anche sulle uscite di Antonio Conte:

«Conte è così. Credo che abbia degli interessi nel dire certe cose. È un grande allenatore, preferisco commentare il tecnico di alto livello piuttosto che le dichiarazioni».

Milan deludente: De Zerbi e Tare le soluzioni?

Da tifoso ed ex rossonero, Damiani non nasconde la delusione per il Milan:

«Da milanista tifoso ed ex calciatore sono deluso. Penso lo siano tutti i milanisti e anche la società. Qualcosa va rivista. Sono stati acquistati tanti calciatori ma non hanno reso secondo le aspettative».

Sulle possibili mosse future:

«Penso sia chiaro che non ripartirà da Conceicao. Mi piacerebbe vedere De Zerbi al Milan».

E sul profilo ideale per la direzione sportiva:

«Tare mi è sempre stato simpatico ed è una persona che stimo. Potrebbe essere il profilo giusto. Poi al Milan ci sono talmente tanti dirigenti…».

Pisa, Sassuolo e i playoff

Infine, parole di elogio per Inzaghi e un tifo speciale per i rosanero:

«Sono contento. Inzaghi non è uno che vende aria fritta. È uno concreto che ha fatto risultati nella sua carriera».

«Un po’ tifo per il Palermo a cui sono affezionato. Dico forza Palermo, senza nulla togliere alle altre».