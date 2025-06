Dalla Liguria: “Futuro in B per Pafundi? Piace a Spezia e Palermo”

Dopo una stagione opaca, Simone Pafundi è pronto a rimettersi in gioco. Il talentuoso trequartista classe 2006, in forza all’Udinese, potrebbe scendere in Serie B per ritrovare minutaggio e continuità, elementi fondamentali per la sua crescita.

Nelle ultime ore l’Avellino avrebbe mosso passi concreti per assicurarsi il giovane azzurro, ritenuto uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Il club irpino vorrebbe costruire attorno a lui un progetto tecnico ambizioso, ma la concorrenza non manca.

Secondo quanto riportato da calciospezia.it, anche Spezia e Palermo sarebbero pronte a inserirsi nella trattativa. Entrambe le società vedono in Pafundi un investimento sul futuro e un rinforzo tecnico in grado di fare la differenza sin da subito.

Il futuro del gioiellino friulano è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: in Serie B è già partita la corsa per accaparrarsi il suo talento.