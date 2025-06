Europei Under 21, Germania-Italia: le formazioni ufficiali. Desplanches titolare

Scelte fatte per i quarti di finale degli Europei Under 21: il CT azzurro Carmine Nunziata conferma in porta Sebastiano Desplanches, estremo difensore del Palermo, che partirà titolare nella sfida contro la Germania. Per gli Azzurrini modulo 3-4-2-1 con Gnonto punta centrale, supportato da Fabbian e Koleosho. Ecco le formazioni ufficiali:

GERMANIA UNDER 21 (4-3-3): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Reitz, Martel, Nebel; Gruda, Tresoldi, Woltemade.

A disposizione: Ernst, Noll, Knauff, Rohl, Thielmann, Ulrich, Oermann, Siebert, Jander, Weiper, Baum, Wanner.

CT: Di Salvo

ITALIA UNDER 21 (3-4-2-1): Desplanches; Ghilardi, Coppola, Pirola; Zanotti, Prati, Ndour, Ruggeri; Fabbian, Koleosho; Gnonto.

A disposizione: Zacchi, Sassi, Casadei, Ambrosino, Baldanzi, Kayode, Turicchia, Doumbia, Guarino, Pisilli, Fazzini, Bianco.

CT: Nunziata