Playout Serie B, Salernitana-Sampdoria: l’ultimo atto per la salvezza. Le formazioni ufficiali

Finalmente ci siamo: questa sera all’Arechi si decide tutto. La gara di ritorno del playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria chiude una stagione lunga e sofferta per entrambe le squadre. Dopo il 2-0 dell’andata a favore dei blucerchiati, la squadra di Pasquale Marino ha bisogno di un successo con almeno due gol di scarto per agguantare la salvezza e restare in cadetteria.

I campani si affidano al tandem offensivo Raimondo-Cerri, supportati da Soriano sulla trequarti. Per la Samp di Evani, spazio in attacco a Coda e Sibilli, con Depaoli e Venuti a spingere sugli esterni.

Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

Salernitana (3-4-1-2):

Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza; Soriano; Raimondo, Cerri.

Panchina: Sepe, Gentile, Tongya, Simy, Bronn, Njoh, Reine-Adelaide, Guasone, Verde, Jaroszynski, Tello, Girelli.

Allenatore: Pasquale Marino.

Sampdoria (3-5-2):

Ghidotti; Riccio, Ferrari, Veroli; Venuti, Meulensteen, Yepes, Vieira, Depaoli; Coda, Sibilli.

Panchina: Chiorra, Curto, Bellemo, Ricci, Akinsanmiro, Oudin, Bereszynski, Malanca, Ioannou, Benedetti, Sekulov, Abiuso.

Allenatore: Alberico Evani.