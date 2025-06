Calciomercato Bari: Magalini fa sul serio per Bonfanti, avviati i colloqui con il Pisa

Photo LiveMedia/Luca Diliberto Modena, Italy, December 08, 2022, Italian soccer Serie B match Modena FC vs Venezia FC Image shows: Nicholas Bonfanti (Modena) celebrates after scoring the gol of 2-0 LiveMedia - World Copyright

Il nuovo Bari di Fabio Caserta comincia a muovere i primi passi sul mercato, con l’obiettivo di dimenticare in fretta una stagione deludente e ripartire con nuove ambizioni. Dopo aver messo mano alla difesa, l’attenzione della dirigenza si concentra ora sul reparto offensivo.

Secondo quanto riportato da pianetabari.com, il direttore sportivo Magalini, in tandem con Di Cesare, ha avviato i primi colloqui con il Pisa per Lorenzo Bonfanti, attaccante classe 2002, reduce da una stagione complicata con i nerazzurri neopromossi in Serie A.

Per Bonfanti si tratterebbe di un ritorno in Puglia dopo l’esperienza della scorsa stagione, in cui aveva collezionato solo due reti ma lasciato intravedere buone potenzialità. A spingere per il suo rientro è proprio Caserta, convinto che il suo sistema di