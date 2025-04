Dal Canto alla vigilia di Cittadella-Carrarese: «Ci attendono sei scontri diretti»

Alla vigilia della sfida tra Cittadella e Carrarese, è intervenuto l’attuale tecnico dei granata Dal Canto che ha presentato la sfida:

Il tecnico è prima tornato sul pari contro la Cremonese.

«Al netto di meriti e demeriti nostro, c’è un avversario, noi abbiamo fatto bene per una settantina di minuti ma sono poi troppi i fattori che spostano a quello che succede nell’ultimo spazio di gara, dove la fatica aumenta e chi ha palleggio ne trova giovamento. Ma per il pari con la Cremonese, c’è tanto merito loro nel calo nostro».

Poi un pensiero alla prossima sfida.

«Sarà una gara diversa da quella di Cremona, probabilmente la Carrarese ci toglierà a profondità quindi dovremmo valutare il da farsi senza perdere la bussola: sappiamo quali difficoltà avremo, ma dovremo andare oltre con modalità diverse di quelle viste in Lombardia. Loro sono una buonissima squadra, stanno facendo quello che devono, ma rispetto alla gara di andata è tutto diverso, i punti ora sono macigni che fanno vivere le partite sull’episodio».

Il tecnico ha concluso parlando del finale di stagione.

«Non abbiamo appesantito il valore della partita, lo è già di per sé e non è il caso di mettere pressioni inutili, perché non ho giocatori stupidi. Sono sei scontri diretti quelli che ci attendono, lo dice la classifica, ma questo lo sappiamo: pensiamo semmai a fare le cose giuste, così da poter portare più episodi dalla nostra. Quello che possiamo fare noi, non lo dobbiamo sbagliare».