Mandelli alla vigilia di Pisa-Modena: «Trasferta complicata, loro con un piede in Serie A»

Alla vigilia della sfida tra Pisa e Modena, è intervenuto in sede di conferenza stampa l’attuale tecnico dei cardellini Mandelli che ha presentato la sfida:

Il tecnico si è prima concentrato sulla vittoria contro il Catanzaro.

«La partita con il Catanzaro è stata importante per noi sotto tutti i punti di vista, colgo nuovamente l’occasione per fare i complimenti ai ragazzi, fare una prestazione del genere in una situazione complicata gli fa onore».

Infine, si è espresso sulla trasferta di Pisa.

«La trasferta di Pisa sarà complicata, sia dal punto di vista ambientale che da quello tecnico-tattico, è una squadra forte e in salute, con un piede in Serie A. Noi dobbiamo arrivarci con la mentalità che ci ha contraddistinto quando abbiamo fatto ottime prestazioni, rispettando l’avversario ma essendo consapevoli delle nostre qualità. Da qui alla fine dobbiamo cercare punti dappertutto, domani vogliamo regalare una soddisfazione a noi stessi e ai nostri tifosi».