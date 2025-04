Longo presenta Catanzaro-Bari: «Affrontiamo squadra di qualità, su campo difficile»

A due giorni dalla sfida tra Catanzaro e Bari, è intervenuto il tecnico dei pugliesi Moreno Longo è intervenuto in sede di conferenza stampa per presentare la sfida:

Il tecnico ha inizialmente rivolto un pensiero ai tifosi.

«Ci tengo a chiarire un concetto che avevo già espresso mesi fa. C’è stata un’interpretazione completamente distorta, fatta ad hoc per creare polemica e far passare il messaggio che avessimo attribuito la sconfitta ai fischi della tifoseria. Questo mi fa molto arrabbiare, perché non è giornalismo, è populismo. Non abbiamo bisogno di fomentare tensioni inutili».

Successivamente si è espresso sul Catanzaro e sul momento dei suoi.

«Affrontiamo un Catanzaro di grande qualità, su un campo difficile. Quando facciamo autocritica, lo facciamo in modo profondo, e questa gara sarà un’opportunità per dare risposte e rimetterci in carreggiata. Quello che ci è mancato di più è stata la capacità di reagire alle difficoltà. Non solo a Carrara, ma durante tutta la stagione ci è capitato di non riuscire a concretizzare vittorie meritate. Questo è un aspetto che ci preoccupa, ma dobbiamo continuare a lavorare».

Infine si è espresso su un possibile confronto con la squadra.

«Ci confrontiamo quotidianamente, non solo una volta a settimana. Quando le cose non vanno bene, è normale analizzare e cercare soluzioni. Conta ciò che si fa e come si reagisce. Anche i giocatori della Sampdoria, in questo momento, si staranno ponendo gli stessi interrogativi. Il punto è che al momento non riusciamo a tradurre in campo ciò che vogliamo, per diverse ragioni. Speriamo di riuscirci al più presto».