Crystal Palace a rischio esclusione dall’Europa League: nel mirino della UEFA la multiproprietà di Textor

La favola del Crystal Palace rischia di trasformarsi in un incubo. Dopo l’impresa di qualche settimana fa, con la storica vittoria in FA Cup contro il Manchester City, il club londinese ha conquistato sul campo il diritto a partecipare alla prossima Europa League. Un traguardo celebrato come un premio meritato per un’annata straordinaria, ma che ora rischia di sfumare.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’iscrizione del Crystal Palace all’edizione 2024/2025 dell’Europa League sarebbe seriamente in bilico a causa della situazione societaria legata alla multiproprietà. Nel mirino della UEFA, infatti, c’è la figura del presidente John Textor, che detiene il 43% delle quote del club inglese ma è anche azionista dell’Olympique Lione, altra squadra qualificatasi alla stessa competizione europea e guidata da Paulo Fonseca.

Il nodo multiproprietà

Il regolamento UEFA è chiaro: due club riconducibili alla stessa proprietà non possono partecipare alla medesima competizione europea nella stessa stagione. Una misura volta a evitare conflitti d’interesse, alterazioni competitive e problematiche etiche.

Il Crystal Palace, però, tenterà di difendere la propria posizione. Come riportato dal tabloid britannico, il club inglese si presenterà oggi al vertice di Nyon con i vertici UEFA, cercando di dimostrare che non esiste alcun legame operativo tra le due società.

La linea difensiva si basa su tre punti chiave:

Nessuno scambio o condivisione di giocatori tra Palace e Lione;

Textor non detiene il controllo esclusivo del club londinese, la cui proprietà è suddivisa con altri tre soci;

Le decisioni operative sono gestite da strutture separate, senza sovrapposizioni.

Oggi il confronto a Nyon

La riunione odierna a Nyon sarà decisiva per chiarire la posizione del Crystal Palace. Se la UEFA dovesse accertare una violazione del regolamento, il club potrebbe essere escluso dall’Europa League, lasciando il posto a un’altra squadra del ranking nazionale.