Serie B – Palermo, ecco i valori di mercato che crollano: da Audero a Henry, tutte le cifre

Con la promozione della Cremonese, la griglia della prossima Serie B è quasi completa, ma il quadro definitivo resta in sospeso a causa dei noti pasticci organizzativi. Intanto, però, è tempo di bilanci, e il noto portale di valutazioni calcistiche Transfermarkt.it ha aggiornato le quotazioni dei protagonisti del campionato cadetto.

Nel focus non mancano riferimenti ai giocatori del Palermo, protagonista di una stagione altalenante conclusa tra le polemiche e i rimpianti. Tra i rosanero spicca in negativo il calo di Emil Audero (oggi valutato 3,2 milioni di euro, -1,8), reduce da una seconda parte di stagione poco convincente proprio in maglia Palermo, dopo la parentesi al Como.

Anche Gennaro Tutino, ex calciatore dei rosanero, ha subito un ridimensionamento evidente: scende a 2,2 milioni di euro (-1,3), penalizzato dall’infortunio e da un rendimento sottotono.

Pio Esposito MVP assoluto: +8 milioni in una stagione

Secondo Transfermarkt.it, il vero fenomeno della Serie B 2023/24 è stato Francesco Pio Esposito. L’attaccante classe 2004, autore di 17 gol a 19 anni nella sola regular season con lo Spezia, ha visto il proprio valore schizzare da 17 a 25 milioni di euro, un record per la categoria.

Condivide lo spogliatoio con il fratello Salvatore Esposito (anche lui in crescita: 10 milioni, +2,5), e ha ormai superato il fratello maggiore Sebastiano per impatto e prospettive. L’Inter osserva attentamente il suo sviluppo, ma intanto la Serie B si conferma terreno fertile per i giovani.

Fortini, Vural, Volpato: i baby da tenere d’occhio

Nel report di Transfermarkt.it spiccano altri nomi emergenti. Niccolò Fortini, terzino in prestito dalla Fiorentina alla Juve Stabia, ha attirato l’attenzione del Bayer Leverkusen dopo una stagione di spinta e solidità: la sua valutazione sale a 8,5 milioni (+5).

Crescita record anche per İsak Vural (4,5 milioni, +3,8), gioiellino della Turchia U21, che ha condiviso il percorso giovanile con Kenan Yildiz. Ottimi progressi anche per Cristian Volpato (6,5 milioni, +2,5) e Samuele Angori (5,5 milioni, +1,5), elementi fondamentali per Pisa e Sassuolo.

Berardi e altri big in calo: anche i campioni faticano

Non tutte le valutazioni sorridono. Domenico Berardi, nonostante la promozione col Sassuolo, perde 2 milioni (scende a 8 milioni) a causa della lunga assenza per infortunio. Ancora peggio è andata a Audero, il cui passaggio al Palermo non ha prodotto l’effetto sperato, e a Thomas Henry, Andrea Cistana e Kristoffer Lund, tutti in discesa di 0,8 milioni.

Secondo Transfermarkt.it, questi cali rispecchiano le difficoltà vissute dai giocatori in contesti tattici e fisici poco favorevoli, o in stagioni segnate da infortuni e discontinuità.