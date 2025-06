Spezia-Cremonese, è bufera disciplinare: 6 squalifiche e maxi multe

Il Giudice Sportivo si è espresso in merito agli episodi avvenuti durante la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Spezia e Cremonese, disputata il 1° giugno. Le sanzioni colpiscono duramente sia le due società che diversi calciatori protagonisti di episodi poco edificanti sul terreno di gioco.

Ammende per Spezia e Cremonese

Le due società sono state multate per il comportamento dei rispettivi sostenitori:

Spezia: ammenda di 12.000 euro per il lancio di fumogeni e bottigliette di plastica, due dei quali hanno causato un’interruzione della gara per circa un minuto al 36° della ripresa. La sanzione è stata attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS.

Cremonese: ammenda di 3.000 euro per il lancio di bicchieri di plastica sul terreno di gioco. Anche in questo caso, sanzione ridotta in base allo stesso articolo.

Squalifiche pesanti per Vignali e Nasti

Il caso più grave riguarda Luca Vignali dello Spezia, squalificato per cinque giornate effettive e multato con 5.000 euro per aver colpito con una testata a gioco fermo un avversario, provocandogli una lieve fuoriuscita di sangue.

Marco Nasti, attaccante della Cremonese, è stato invece squalificato per tre giornate per aver colpito con una gomitata al ventre un giocatore avversario, sempre a gioco fermo.

Altri quattro calciatori fermati per una giornata

Completano il quadro delle sanzioni quattro giocatori squalificati per una giornata ciascuno, tutti per somma di ammonizioni e già in regime di diffida:

Tommaso Barbieri (Cremonese)

Francesco Esposito (Spezia)

Mattia Valoti (Cremonese)

Franco Vázquez (Cremonese)