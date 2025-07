Cremonese, visite in corso per Audero: arriva in prestito dal Como

La Cremonese si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo tra i pali. Sono infatti in corso le visite mediche per Emil Audero, portiere classe 1997, pronto a vestire la maglia grigiorossa.

Come riportato da Sky Sport, Audero sta sostenendo in queste ore i controlli di rito prima di firmare il contratto che lo legherà alla Cremonese per la stagione 2025/26. L’accordo con il Como prevede la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione che consente al club lombardo di valutare l’eventuale acquisizione a titolo definitivo del giocatore.

Reduce da una stagione divisa tra Como e Palermo, Audero ha collezionato 15 presenze in Serie B con i rosanero nella seconda parte del campionato. Ora è pronto per una nuova sfida, con l’obiettivo di contribuire al ritorno della Cremonese in Serie A.