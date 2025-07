Padova, ancora niente accordo col Monza per Delli Carri

Il difensore del Padova, Filippo Delli Carri, è stato a lungo inseguito dal Monza durante questa sessione di calciomercato. Ad ora, però, secondo quanto riporta Sky Sport, non è stato ancora trovato un accordo tra le due società. I brianzoli pare abbiano fatto un’offerta che però il Padova non avrebbe ritenuto sufficiente. Se la situazione non dovesse sbloccarsi, il classe ’99 rischierebbe di finire fuori rosa.

Secondo quanto riporta Padovasport.tv, i biancoscudati pare abbiano messo sul tavolo un’offerta di rinnovo per il difensore: un contratto pluriennale con cifre nettamente migliori rispetto al contratto che aveva in Serie C. Il club veneto avrebbe comunque già pronte le alternative. Il primo nome è quello dello svincolato, classe ’91, Luca Caldirola. L’altro è quello di Lovato della Salernitana, sul quale però c’è più concorrenza.