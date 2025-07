Ritiro Palermo: pressing, verticalizzazioni e sorrisi. Il pomeriggio si chiude con la sfida in famiglia

Si è conclusa con sorrisi, applausi e sfottò amichevoli la seduta pomeridiana del Palermo nel quattordicesimo giorno di ritiro a Châtillon. I rosanero hanno aperto il lavoro con il classico torello divisi in due gruppi, mentre Brunori e Palumbo svolgevano un riscaldamento differenziato prima di rientrare gradualmente in gruppo.

La fase centrale dell’allenamento ha visto la squadra impegnata in una partita a tema: gli esterni erano vincolati a giocare in una zona delimitata da cinesini, con lo scopo di produrre traversoni e sviluppi offensivi da fascia. A seguire, spazio a una partitella libera, nella quale sono saliti in cattedra Gomis e Ranocchia.

Il portiere si è distinto per almeno tre interventi provvidenziali su Pohjanpalo, confermandosi in grande forma dopo le ottime risposte già mostrate nella seduta mattutina. Il centrocampista classe 2001 ha brillato per visione, verticalizzazioni e giocate di qualità, tra cui un tunnel su Segre e un paio di conclusioni pericolose.

A decidere la sfida, la rete del giovane Brutto, che ha regalato il successo alla squadra in casacca arancione. Al triplice fischio, tra le risate generali, il gruppo perdente in maglia rosa è stato simbolicamente incaricato di sistemare la porta da gioco.

Domani, sabato 27 luglio, il Palermo tornerà in campo per la quarta amichevole del ritiro contro il Bra di Stefano Sorrentino, fresco di promozione in Lega Pro.