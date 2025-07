Empoli, in arrivo Fulignati in prestito

L’Empoli è all’opera per costruire, in questa sessione di calciomercato, una squadra competitiva per provare a tornare subito in Serie A dopo la retrocessione. Uno dei reparti che il club toscano è intenzionato a rafforzare sarà quello della porta.

Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli azzurri starebbero per chiudere la trattativa con la Cremonese per aggiudicarsi l’ex rosa Andrea Fulignati, con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. L’estremo difensore conosce bene la Serie B e, nella scorsa stagione, ha collezionato 42 presenze con i grigiorossi. Quindi, non appena Audero sarà passato definitivamente alla Cremonese, si potrebbe trovare un accordo definitivo.