Cremonese, chiuso l’affare Thorsby: arriva dal Genoa

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
thorsby-foto-instagram-e1769099425699

La Cremonese piazza un colpo importante in questa fase di mercato. I grigiorossi hanno infatti chiuso l’acquisto di Morten Thorsby, centrocampista norvegese di proprietà del Genoa. L’operazione è stata definita nelle ultime ore, come riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato.

Il classe 1996, 29 anni, ha collezionato 13 presenze nell’attuale campionato di Serie A, di cui 8 da titolare, confermandosi un profilo affidabile e di esperienza per il centrocampo. Negli ultimi giorni di mercato il suo nome era stato accostato anche al Palermo, ma alla fine è stata la Cremonese ad affondare il colpo.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club grigiorosso ha accelerato nelle ultime ore trovando l’intesa con il Genoa e chiudendo l’operazione, assicurandosi così un rinforzo di sostanza per la seconda parte di stagione.

