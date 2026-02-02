Corriere dello Sport: “Palermo, doppio colpo in chiusura”

Il Palermo attende in mattinata l’ufficialità dell’arrivo di Dennis Johnsen. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il norvegese classe 1998 della Cremonese, ieri rimasto in panchina contro l’Inter, approderà in rosanero a titolo definitivo, firmando un contratto di tre anni e mezzo. Johnsen è destinato a raccogliere l’eredità di Brunori e a completare il mosaico offensivo dopo la lunga e infruttuosa trattativa per Tramoni, come sottolinea ancora Paolo Vannini del Corriere dello Sport.

Secondo quanto riferito da Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, Johnsen svolgerà le visite mediche in mattinata a Torino prima di raggiungere Palermo e mettersi a disposizione dello staff tecnico. Con il suo innesto, il club di viale del Fante completa gli slot over, ma è pronto a liberarne uno in uscita: Salim Diakitè è infatti destinato a partire. Tramontata l’ipotesi di uno scambio con Depaoli alla Sampdoria, il difensore maliano è finito nel mirino della Juve Stabia, che valuta l’operazione in prestito.

Sempre secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, l’eventuale cessione di Diakitè aprirebbe la strada a un’ulteriore operazione in entrata, ancora nel reparto esterni. Il nome monitorato è quello di Rui Modesto, portoghese dell’Udinese. In giornata, intanto, Giangiacomo Magnani, rientrato dal prestito alla Reggiana, terrà una conferenza stampa.

Buone notizie anche dall’infermeria: Joel Pohjanpalo ha rassicurato i tifosi con un messaggio in dialetto siciliano sui social dopo l’uscita forzata a Bari. Nulla di grave per il capocannoniere del campionato, autore di 13 reti, che punta al recupero per la sfida interna con l’Empoli, come evidenziato ancora da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.

Sul fronte delle altre operazioni, oggi è atteso l’annuncio di Alberto Cerri al Cesena, mentre Gaetano Castrovilli potrebbe essere il rinforzo finale per il centrocampo da consegnare a Mignani. In attacco resta aperta la possibilità di una partenza di Siren Diao in caso di offerte convincenti da Serie B o C. Per Raffaele Celia, invece, rimane in piedi soltanto l’ipotesi Salernitana, ma la trattativa procede a rilento.