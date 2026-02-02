Corriere dello Sport: “Cesena-Castrovilli, tutte le trattative del giorno in serie B”

Colpo triplo del Bari, che nelle ultime ore ha definito tre operazioni in entrata per rinforzare la rosa a disposizione di Longo. Come riportato dal Corriere dello Sport, nell’articolo firmato da Antonio Guido, Beniamino Pescatore e Carlo Talarico, i biancorossi hanno chiuso gli acquisti di Cas Odenthal, Federico Artioli e Valerio Mantovani, ridisegnando il pacchetto difensivo.

Il difensore olandese Cas Odenthal (25) arriva dal Sassuolo in prestito secco, andando a prendere il posto di Vicari. Per lui una presenza in Serie A, lo scorso 6 gennaio contro la Juventus, e una stagione precedente in Serie B da 22 presenze, con 1 gol e 1 assist. Longo lo conosce bene, avendolo già allenato ai tempi del Como. Un’operazione, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, che risponde a una precisa esigenza tecnica del Bari.

Definito anche l’arrivo del centrale Federico Artioli (24), che si trasferisce in biancorosso in prestito secco fino a giugno. Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, Artioli ha disputato 13 partite con il Mantova, segnando un gol. Attualmente è fermo dopo un intervento di appendicite e tornerà a disposizione tra circa un mese, come evidenziato da Antonio Guido, Beniamino Pescatore e Carlo Talarico sulle colonne del Corriere dello Sport.

Completa il tris lo scambio con il Mantova: Valerio Mantovani (29), appena recuperato da un infortunio al polpaccio, torna a Bari a titolo definitivo firmando un contratto di due anni e mezzo, mentre Andrea Meroni (29) fa il percorso inverso in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Anche in questo caso, l’operazione è stata ricostruita nel dettaglio dal Corriere dello Sport, a firma Guido-Pescatore-Talarico.

Il direttore sportivo Di Cesare continua a lavorare nelle ultime ore di mercato: l’obiettivo è un mediano di gamba come alternativa a Braunöder e, forse, anche un esterno offensivo. Intanto il Cesena ha chiesto informazioni per Gaetano Castrovilli (28), come riportato ancora dal Corriere dello Sport.

Spazio poi all’affare Cissé: l’under 21 azzurro Alphadjo Cissé (19) è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Milan, che lo ha acquistato dal Verona per 8 milioni più bonus, lasciandolo però in prestito al Catanzaro fino al termine della stagione. Un’operazione raccontata da Antonio Guido, Beniamino Pescatore e Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, con i rossoneri che hanno superato la concorrenza del PSV Eindhoven nelle ore decisive.

Movimenti anche in uscita per il Catanzaro: Di Chiara è destinato all’Arezzo a titolo definitivo, mentre Pandolfi è seguito da Virtus Entella e Reggiana. In entrata è atteso l’annuncio di Fellipe Jack (20), difensore centrale mancino brasiliano di proprietà del Como.

Infine Avellino e Juve Stabia. L’Avellino ha accolto Andrea Le Borgne (19), centrocampista del Como arrivato in prestito secco per sei mesi. Il ds Aiello cerca ora un difensore centrale e un attaccante, con Mirko Marić del Monza tra i profili seguiti. La Juve Stabia, invece, non molla la pista Cedric Gondo della Reggiana, tornato al gol proprio contro la squadra di Abate, come riferisce ancora il Corriere dello Sport.