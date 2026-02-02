Corriere dello Sport: “Strefezza-Parma, tutte le trattative del giorno in serie A”

È l’ultimo giorno di calciomercato e, come da tradizione, lo Sheraton San Siro torna a essere il centro nevralgico delle operazioni finali. Fino alle ore 20 agenti, dirigenti e intermediari proveranno a trasformare intuizioni e trattative in firme. Il punto della situazione è tracciato dal Corriere dello Sport, nell’analisi firmata da Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta, che raccontano una giornata ad altissima intensità.

In primo piano l’Atalanta, che ha ufficialmente salutato Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano è volato ieri a Madrid per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con l’Atlético. L’accordo totale con i Colchoneros è stato raggiunto sabato sera: 6 milioni di euro a stagione per il calciatore, mentre alla Dea andranno 35 milioni più 5 di bonus. «Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di iniziare», le prime parole di Lookman al suo arrivo nella capitale spagnola, come riportato dal Corriere dello Sport a firma Splendore-Trotta. Gli ottimi rapporti tra i due club hanno favorito anche un confronto su Ederson, per il quale esiste già un’intesa con l’Atlético, ma l’Atalanta preferisce rinviare ogni discorso alla prossima finestra di mercato.

Capitolo ritorni e colpi ufficiali. Il Parma ha accolto Gabriel Strefezza, arrivato dall’Olympiacos: oggi sono previste le visite mediche prima della firma. L’Udinese, invece, annuncerà Branimir Mlacic, difensore croato classe 2006 che ha rifiutato l’Inter per garantirsi spazio e continuità in Serie A. L’accordo con l’Hajduk Spalato è stato chiuso per 5 milioni di euro, come ricostruito ancora dal Corriere dello Sport nell’articolo di Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta.

Situazione più fluida in casa Cagliari. Il club rossoblù attende segnali concreti dal Bologna per Benjamin Dominguez, ma il tempo stringe e resta solo la giornata conclusiva per eventuali sviluppi. In stallo anche la trattativa per Zito Luvumbo con il Damas FC della Saudi League. Il Cagliari, intanto, ascolta richieste per Gabriele Zappa, seguito dalla Fiorentina, e soprattutto per Sebastiano Luperto, obiettivo forte della Cremonese, pronta all’assalto finale. I grigiorossi hanno inoltre trovato l’accordo per Morten Thorsby, come sottolineato dal Corriere dello Sport.

Infine il capitolo Verona. L’Hellas non ha ancora ufficializzato l’esonero di Paolo Zanetti, ma il rapporto è di fatto chiuso: le tempistiche dipendono dalla scelta del sostituto. Contattati Luca Gotti e Roberto D’Aversa, con quest’ultimo che non aveva ancora dato disponibilità fino a ieri sera. Sul fronte mercato, due innesti già definiti: Reda Belahyane torna a Verona in prestito dalla Lazio, mentre in difesa arriva Andrias Edmundsson dal Wisla Plock per 3,5 milioni di euro. Una giornata densa di intrecci e decisioni, raccontata nel dettaglio dal Corriere dello Sport, con la firma di Splendore e Trotta, nel rush finale del mercato.