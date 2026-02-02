Pisa, il nuovo tecnico sarà l’ex Palermo Oscar Hiljemark

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
IMG_7221

Dopo i mancati presupposti per Marco Giampaolo, in casa Pisa prende quota una nuova candidatura per la panchina nerazzurra. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club toscano avrebbe individuato in Oscar Hiljemark il profilo giusto per il dopo Gilardino.

L’ex centrocampista di Genoa e Palermo è attualmente legato all’Elfsborg, ma in queste ore starebbe trattando la risoluzione del contratto con il club svedese, attesa – sempre secondo Gianluca Di Marzio – nella notte tra domenica e lunedì 2 febbraio. Una condizione necessaria per sbloccare definitivamente l’operazione.

Ritiratosi dal calcio giocato nel 2021, Hiljemark ha intrapreso subito la carriera da allenatore: prima all’Aalborg, inizialmente come vice e poi come tecnico principale, quindi l’esperienza all’Elfsborg. Ora per lui potrebbe aprirsi un ritorno in Italia, questa volta in panchina.

Se tutto procederà come previsto, Oscar Hiljemark diventerà il nuovo allenatore del Pisa, con il club nerazzurro pronto ad affidargli il nuovo corso tecnico. Una scelta giovane e di prospettiva, come riferito da Gianluca Di Marzio, che conferma la volontà della società di puntare su un profilo emergente.

