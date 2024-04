Cosenza verso il Palermo: differenziato per Voca e Gyamfi. Il report

Il Cosenza continua la preparazione in vista del Palermo.

Ecco il report dell’allenamento odierno:

Martedì di intenso lavoro per i rossoblù distribuito in due sedute. In mattinata il gruppo si è allenato sul prato del Sanvitino Delmorgine iniziando con una fase di attivazione mobilità, proseguendo poi la sessione con un circuit training di forza ed esercitazioni sulla tattica a reparti e sul possesso palla. Nel pomeriggio, sul prato del Marulla, dopo una fase di attivazione e mobilità il gruppo è stato impegnato in una esercitazione tattica, esercizi sul possesso palla e una partita a tema. Allenamento differenziato per Idriz Voca e Bright Gyamfi. Domani seduta a porte aperte, a partire dalla ore 15:00, allo Stadio Sa Vito Gigi Marulla.