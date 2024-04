Nell’ultima giornata del campionato di Serie B, il Palermo ha affrontato al “Renzo Barbera” la Sampdoria alla prima in panchina di mister Mignani in rosanero. Il match è terminato 2-2 sotto gli occhi delle leggende rosanero, invitate allo stadio in occasione dell’inaugurazione del Palermo CFA tenutosi nella giornata seguente alla gara.

Il club rosanero, mediante un video su YouTube, ha pubblicato il backstage del match.