Cosenza, Fabio Lupo tra i candidati per il ruolo di ds

Il Cosenza è al lavoro per definire l’organigramma tecnico in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, uno dei nomi che potrebbe prendere quota è quello di Fabio Lupo, ex direttore sportivo di Palermo, Spal e Ascoli, pronto a tornare in pista dopo l’ultima esperienza in Abruzzo.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, Lupo ha avuto un primo contatto con il presidente Eugenio Guarascio, che sta valutando diversi profili per guidare l’area sportiva dei Lupi. Tra i candidati figura anche Stefano Capozucca, già incontrato nei giorni scorsi, mentre restano in corsa Domenico Roma e Luca Matteassi. Il casting è ancora aperto e nelle prossime ore potrebbero arrivare novità significative.

Un’eventuale scelta su Lupo avrebbe anche un valore simbolico: «Un Lupo per i Lupi», scrive Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, sottolineando il potenziale impatto di una figura esperta come la sua, capace di costruire progetti solidi e puntare al ritorno in Serie B.

Il Cosenza sfoglia la margherita, ma la sensazione è che la rosa dei candidati si stia restringendo. L’obiettivo del club è chiaro: ripartire con decisione e tornare protagonista il prima possibile.