Salernitana, il TAR del Lazio respinge la linea del club. Gravina: «Rispetto delle regole, ma dispiace per Salerno»

Si complica il percorso legale della Salernitana sul caso legato al rinvio dei playout inizialmente previsti contro il Frosinone lo scorso 19 maggio. Il TAR del Lazio, come riportato da Tuttomercatoweb.com, ha accolto le eccezioni sollevate da FIGC, Lega B, Frosinone e Sampdoria, stabilendo che il ricorso del club campano non poteva essere presentato alla giustizia amministrativa in forma speciale.

Secondo i giudici amministrativi (presidente Francavilla, relatore Simone), la decisione di rinviare i playout, presa alla luce delle vicende che coinvolsero il Brescia, «non ha avuto alcun impatto sull’iscrizione né sull’ammissione al prossimo campionato». Pertanto, la Salernitana non avrebbe potuto rivolgersi al TAR con rito abbreviato, come già stabilito dal Collegio di Garanzia del CONI. Il procedimento è stato convertito da rito speciale a ordinario, con la trattazione del merito rinviata a data da destinarsi.

A commentare la decisione, al termine del Consiglio Federale, è stato il presidente della FIGC Gabriele Gravina:

«Accettiamo il verdetto del TAR del Lazio, siamo soddisfatti perché è un risultato che conferma la correttezza del nostro operato. Continua il dispiacere per il mancato risultato di una piazza importante come Salerno, ma le norme sono queste e ci atteniamo al rispetto di queste regole».

Con questa prima pronuncia, la tesi della Salernitana in sede amministrativa si indebolisce, e potrebbe subire un ulteriore colpo qualora – come ritenuto probabile – il TAR dovesse dichiarare inammissibile il ricorso nel merito.

Resta però ancora aperto il fronte della giustizia sportiva. Dopo il rigetto iniziale da parte del Tribunale Federale Nazionale, la Corte Federale d’Appello ha fissato per il 1° agosto la nuova udienza sul ricorso presentato dalla società granata. Una data chiave per le sorti della vertenza, mentre la stagione 2025/26 si avvicina.