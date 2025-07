Spezia, via libera per Elia al Palermo. Il club sicuro della riuscita dell’operazione

Si avvicina il ritorno di Salvatore Elia al Palermo. Come riportato da Niccolò Pasta su CittadellaSpezia.com, nella serata del 9 luglio si è sbloccata la trattativa tra il club rosanero e lo Spezia, che aveva acquistato l’esterno nel 2023 a parametro zero dall’Atalanta, mantenendo per i bergamaschi il 50% sulla futura rivendita.

Il Palermo verserà 1,5 milioni di euro, di cui circa 750mila euro andranno all’Atalanta. Elia è in attesa del via libera definitivo per potersi aggregare al gruppo di Filippo Inzaghi già a partire dal raduno previsto per lunedì. Al Renzo Barbera, il giocatore ritroverebbe un ambiente conosciuto e uno stipendio quasi raddoppiato rispetto all’attuale.

Tuttavia, come evidenziato ancora da CittadellaSpezia.com, l’operazione è al momento rallentata da una pendenza legale legata al contratto dell’ex attaccante M’Bala Nzola, risalente a una vecchia questione contrattuale con lo Spezia. A bloccare la formalizzazione è l’agente di Elia, Giovanni Branchini, che attende la risoluzione del contenzioso prima di chiudere definitivamente il trasferimento.

Niccolò Pasta, nell’articolo pubblicato su CittadellaSpezia.com, precisa che lo Spezia è tranquillo sull’esito della vicenda e che, una volta chiarita la situazione da una parte o dall’altra, Elia tornerà a Palermo dopo tre anni, pronto a rilanciarsi dopo la stagione sfortunata in rosanero interrotta dalla rottura del legamento crociato.