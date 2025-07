Palermo, boom di abbonamenti: 5.457 tessere sottoscritte nei primi tre giorni

Il Palermo F.C. ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali di aver raggiunto 5.457 abbonamenti sottoscritti nei primi tre giorni della campagna per la stagione 2025/2026. Un dato che conferma l’entusiasmo crescente attorno alla squadra guidata da Filippo Inzaghi, con la tifoseria pronta a riempire nuovamente gli spalti del Renzo Barbera.

Contestualmente, come comunicato dal club rosanero, da questa mattina è iniziata la vendita libera per i posti non occupati nella scorsa stagione. L’obiettivo è quello di incrementare ulteriormente il numero di abbonati, in attesa dell’inizio del campionato e di un’altra annata da protagonisti in Serie B.

«Amunì al Barbera!», è lo slogan scelto dal Palermo per accompagnare il dato dei 5.457 abbonamenti, riportato in grafica con un’immagine suggestiva dello stadio tinto di rosa e nero. Un segnale forte di attaccamento da parte della piazza, pronta a spingere i rosanero fin dal primo minuto.