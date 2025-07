Pescara, occhi su Francesco Di Mariano: il fantasista del Palermo nel mirino di Foggia

Il Pescara continua a lavorare sul mercato per rinforzare le corsie laterali e uno dei nomi seguiti con particolare attenzione è quello di Francesco Di Mariano, esterno offensivo classe 1996 attualmente in uscita dal Palermo. Secondo quanto riportato da Enrico Giancarli sulle colonne del quotidiano Il Centro, il direttore sportivo Pasquale Foggia sarebbe al lavoro per valutare la fattibilità dell’operazione.

Di Mariano, come evidenziato da Giancarli su Il Centro, ha collezionato 241 presenze in Serie B, mettendo a referto 25 gol e 25 assist. Un giocatore d’esperienza e qualità, capace di ricoprire più ruoli sulla trequarti e con le caratteristiche giuste per inserirsi nel sistema offensivo di Vincenzo Vivarini.

Sempre secondo quanto riportato da Il Centro, il Pescara resta vigile sulla situazione contrattuale del fantasista rosanero, pronto a muoversi qualora si aprissero gli spazi per una trattativa concreta.