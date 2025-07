Gli occhi della Serie A su Vasic. Le ultime

Non ci sarà, salvo sorprese, un ritorno al Padova per Aljosa Vasic. Come riportato da PadovaGoal.it, il centrocampista di proprietà del Palermo è destinato ad altri scenari: in pole ci sarebbero l’Empoli, che lo sta seguendo da vicino, e il Parma, interessato a prenderlo per poi girarlo in prestito in Serie B.

Secondo quanto riferisce ancora PadovaGoal.it, la trattativa per riportare il classe 2002 in biancoscudato non si è mai concretamente sbloccata, e il club veneto sembra ora definitivamente defilato.

Vasic, reduce da una stagione altalenante con il Palermo, potrebbe trovare maggiore spazio e continuità altrove. La situazione resta fluida, ma il futuro del centrocampista sembra lontano da Padova, come sottolineato ancora una volta da PadovaGoal.it.