Palermo-Manchester City, al via la vendita dei biglietti: si parte l’11 luglio con la prelazione per gli abbonati

L’Anglo-Palermitan Trophy in programma il 9 agosto al Barbera: tutte le informazioni su date, modalità e prezzi

Alle ore 16.00 di venerdì 11 luglio inizierà ufficialmente la vendita dei biglietti per l’Anglo-Palermitan Trophy, la storica amichevole tra Palermo e Manchester City, in programma sabato 9 agosto alle ore 21.00 allo stadio Renzo Barbera. L’evento è organizzato in collaborazione con Decò | Gruppo Arena, title partner della manifestazione.

FASE 1 – Prelazione e sconto per abbonati (11–17 luglio)

Tutti gli abbonati 2025/2026 (che abbiano sottoscritto o rinnovato l’abbonamento entro le 23.59 del 16 luglio) avranno la possibilità di acquistare un biglietto a tariffa scontata e fino ad altri due a prezzo intero, in anteprima rispetto alla vendita libera. La fase di prelazione sarà attiva fino alle 23.59 di mercoledì 17 luglio, esclusivamente online tramite il sito Vivaticket.

Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire un codice identificativo legato all’abbonamento:

Abbonamento digitale: sigillo fiscale (16 caratteri alfanumerici).

Abbonamento su fidelity card: codice fidelity (12 cifre che iniziano con “106”) + data di nascita nel formato ggmmaa (per un totale di 18 cifre).

Esempio: codice “106000123456” e data “01/01/1998” = “106000123456010198”.

FASE 2 – Vendita libera (dal 18 luglio ore 15.00)

La vendita libera inizierà venerdì 18 luglio alle ore 15.00, fino a esaurimento disponibilità. I biglietti saranno acquistabili sia online su Vivaticket sia presso tutti i punti vendita autorizzati, inclusi quelli presenti al SiamoAquile Bar&Store dello stadio Renzo Barbera.

Prezzi – Tariffa “Intero Abbonati”

Curve: 24 euro

Gradinata Superiore: 34 euro

Gradinata Inferiore: 43 euro

Tribuna Laterale: 60 euro

Tribuna Centrale: 78 euro

Tribuna Centralissima: 110 euro

Prezzi – Tariffa “Intero”

Curve: 28 euro

Gradinata Superiore: 40 euro

Gradinata Inferiore: 50 euro

Tribuna Laterale: 70 euro

Tribuna Centrale: 90 euro

Tribuna Centralissima: 130 euro

La vendita dei biglietti per i tifosi del Manchester City sarà aperta in un secondo momento e le modalità saranno comunicate sul sito ufficiale del club inglese (www.mancity.com).

Una serata di calcio internazionale in un Barbera che si preannuncia gremito per celebrare una sfida dal sapore storico.