TMW: “Bani o Cistana per la difesa del Palermo: possibile chiusura con l’ex Brescia in settimana”

Occhi puntati sulla retroguardia. Il Palermo è pronto a rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Filippo Inzaghi. Come riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb, il club rosanero sta valutando due profili: Mattia Bani, attualmente al Genoa, e Andrea Cistana, ex colonna del Brescia allenato in passato proprio da Inzaghi.

La priorità resta Bani. Il difensore classe ’93 è in trattativa per il rinnovo con il club ligure – contratto in scadenza nel 2026 – e la società di viale del Fante resta in attesa di sviluppi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, nel caso in cui dovesse arrivare la firma sul prolungamento, il Palermo è pronto a virare con decisione su Cistana, attualmente svincolato dopo il fallimento del Brescia.

Contatti già avviati con l’ex Brescia, e un’eventuale chiusura potrebbe arrivare entro la fine della settimana. L’obiettivo del club siciliano è infatti quello di definire l’operazione entro domenica, mettendo a disposizione di Inzaghi un centrale esperto, affidabile e ben rodato alla Serie B.

Numeri alla mano, Bani vanta 117 presenze nel campionato cadetto, mentre Cistana ne ha collezionate ben 141. Un innesto d’esperienza, in entrambi i casi, per una squadra che punta a rafforzare la propria tenuta difensiva in vista della nuova stagione.