Empoli, UFFICIALE: ingaggiati i giovanissimi Pasalic e Perin

Dopo la brutta scorsa stagione, culminata con la retrocessione in Serie B all’ultima giornata, l’Empoli è al lavoro per costruire la rosa per affrontare la prossima stagione e provare a ritornare quanto prima in Serie A. Il club toscano guarda al futuro. Ha infatti da poco ufficializzato, con un comunicato sui propri canali, gli acquisti dei giovanissimi classe 2007 Kevin Pasalic ed Edoardo Perin.

Ecco il benvenuto del club ai due ragazzi: “Benvenuti Kevin & Edoardo Kevin Pasalic, difensore svedese classe 2007, e Edoardo Perin, centrocampista italiano classe 2007, sono due nuovi calciatori azzurri“.