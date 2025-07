Frosinone, pressing su Raimondo: l’attaccante del Bologna si avvicina

Il Frosinone accelera per Antonio Raimondo. Come riportato da Sky Sport, il club giallazzurro ha intensificato i contatti con il Bologna per assicurarsi l’attaccante classe 2004, reduce da una stagione in chiaroscuro tra Venezia e Salernitana.

L’operazione potrebbe chiudersi con la formula del prestito, mentre lo Spezia – principale concorrente – sembra aver cambiato obiettivo. Raimondo, 50 presenze e 10 gol in Serie B, sarebbe il rinforzo ideale per l’attacco di Max Alvini in vista della stagione 2025-2026.