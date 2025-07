Catanzaro, UFFICIALE: Bashi ha firmato

Il Catanzaro si prepara in vista della prossima stagione. Il nuovo allenatore, Alberto Aquilani, ha fin da subito imposto la sua filosofia: una rosa giovane, capace di crescere nel tempo. Una delle prime operazioni di questo nuovo corso giallorosso è l’arrivo in Calabria di Ervin Bashi. Il difensore, classe 2005, arriva a titolo definitivo dalla Pro Patria, formazione con la quale, nello scorso campionato di Serie C, ha collezionato 33 presenze e messo a segno 2 gol.

Questo il comunicato del club:

“US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore albanese Ervin Bashi. Classe 2005, nelle ultime due stagioni ha giocato nel girone A della Serie C con la Pro Patria, squadra nella quale ha potuto mettere in mostra le sue qualità. Bashi ha firmato un contratto che lo legherà ai colori giallorossi fino a giugno 2028.

“Sono un difensore centrale – si presenta ai microfoni dei canali social del club – ma posso giocare anche come braccetto in una difesa a tre. Il mio punto di forza è l’aggressività. Sono felice di essere qui perché so che questa società può aiutarmi a crescere”.

Riconoscente verso la sua ex squadra – “Lì sono maturato sia dal punto di vista calcistico che umano” – Bashi dimostra di avere già la giusta mentalità per affrontare la nuova avventura: “So che la Serie B è un campionato difficile, ma non mi spaventa. Sono un grande lavoratore e spero di dare il massimo”.

“Sono contento di essere arrivato a Catanzaro – aggiunge – perché tutti me ne hanno parlato bene. So che la tifoseria è calda e ti sostiene, permettendoti sempre di lavorare con serenità”.

Infine, il messaggio rivolto ai tifosi giallorossi: “Voglio garantire che io e i miei compagni lotteremo e daremo tutto per questa maglia così importante. Non vedo l’ora di scendere sul terreno del “Ceravolo” e vivere quella che sarà sicuramente una grande emozione”.

Bashi si è aggregato al ritiro cominciato oggi.”