Serie BKT 2025/2026: il calendario sarà svelato il 30 luglio a Mantova

Milano, 10 luglio 2025 – Si è svolto nel pomeriggio di ieri, a Milano, il Consiglio Direttivo della Lega Serie B, presieduto da Paolo Bedin. Numerosi i temi all’ordine del giorno, dalla riorganizzazione della struttura operativa della Lega alla pianificazione economico-finanziaria, passando per la gestione dei diritti audiovisivi, i nuovi partner commerciali e le relazioni tra le diverse Leghe calcistiche italiane.

Nel corso della riunione è stato inoltre definito il planning organizzativo del campionato di Serie BKT 2025/2026, la 94ª edizione del “Campionato degli Italiani”, che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

È stata fissata per mercoledì 30 luglio alle ore 19 la presentazione ufficiale del calendario della Serie BKT 2025/2026, che si svolgerà nella suggestiva cornice di Palazzo Te a Mantova. L’evento sarà ospitato dalla società Mantova 1911, in collaborazione con il Comune di Mantova, e vedrà la partecipazione dei club, di rappresentanti istituzionali e di figure di rilievo del mondo dello sport. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Lega B.

La scelta di Mantova per la presentazione del calendario conferma l’impegno della Lega B nella valorizzazione dei territori che rappresentano il cuore pulsante del campionato, ribadendo lo stretto legame tra la competizione e le città che la rendono unica nel panorama calcistico italiano.