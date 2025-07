Corriere dello Sport: “Serie B La Lega conferma gare a Pasquetta e boxing day”

La Serie B si prepara alla stagione 2025-2026. Come riportato da Dario Grandinetti sul Corriere dello Sport, l’Assemblea di Lega B ha ufficializzato le date chiave del prossimo campionato, che sarà presentato mercoledì 30 luglio a Mantova nello scenario di Palazzo Te. Il fischio d’inizio è fissato per sabato 23 agosto, anticipato dal consueto “opening day” di venerdì 22. La regular season si chiuderà nel weekend dell’8-10 maggio.

Le soste Fifa previste saranno quattro e riguarderanno anche la Serie B, per permettere ai club di lasciare partire i propri nazionali. Saranno cinque invece i turni infrasettimanali: 30 settembre, 28 ottobre, 10 febbraio, 3 e 17 marzo. Confermato anche il Boxing Day, che si disputerà tra il 26 e il 27 dicembre, con la possibilità di posticipi. Previsto un turno anche a Pasquetta, lunedì 6 aprile. Come sottolinea Grandinetti sul Corriere dello Sport, restano in vigore le attuali modalità per promozioni e retrocessioni tramite playoff e playout.

Durante l’apertura dell’Assemblea, il presidente Bedin ha accolto i sette nuovi club dell’organico e salutato il ritorno del Giudice Sportivo Battaglia, già in carica per otto anni. È intervenuto anche Marani, presidente della Lega Pro, per ribadire la necessità di un confronto costante tra le componenti del sistema calcio: «Serve un dialogo sempre più attivo tra le leghe e con la Federazione», ha dichiarato Bedin, come riportato ancora da Grandinetti sul Corriere dello Sport. La presenza di Marani si inserisce in un percorso già intrapreso con le visite precedenti di Simonelli, De Siervo e Gravina.

Tra i temi affrontati, anche il Forum delle proprietà della Serie BKT, in programma a Roma presso Confindustria il 23 luglio. Obiettivo: confrontarsi su sostenibilità, infrastrutture, calciomercato e diritti audiovisivi. Rinnovato l’accordo con Hawk-Eye per la tecnologia VAR, definite le modalità applicative per lutti e minuti di silenzio, e accolta la proposta di Bedin per l’introduzione del virtual advertising nella produzione delle partite.

Infine, si è discusso anche del processo di sostituzione dei consiglieri Dini (Cremonese) e Carnevali (Sassuolo), che lasciano il Consiglio di Lega.