Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Il Como continua a muoversi con decisione sul mercato. Come riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, dopo aver rivoluzionato l’attacco e acquistato Perrone dal Manchester City, il club lariano è ora in trattativa con il Real Madrid per Ramon, difensore classe 2004. L’obiettivo è replicare un’operazione simile a quella per Paz, mantenendo così aperto un canale di sviluppo tecnico sotto la guida di Fabregas.

L’Inter, intanto, ha definito il prestito secco di Carboni al Genoa. L’accordo, scrive ancora Trotta sul Corriere dello Sport, era già impostato da settimane e gli ultimi giorni sono serviti a sistemare dettagli e bonus. Il club rossoblù, attivissimo, ha avanzato una nuova offerta al Benfica per Tengstedt, reduce dall’esperienza al Verona. Proprio l’Hellas ha chiuso con l’Udinese per Ebosse: prestito con diritto di riscatto.

Il Pisa ufficializza l’acquisto di Denoon dallo Zurigo per un milione. A Cremona, invece, è stato il giorno della firma di Floriani Mussolini, arrivato dalla Lazio in prestito con opzione di riscatto. Rinnovato anche Vazquez fino al 2026. Il nuovo tecnico Nicola, presentato ufficialmente, attende rinforzi offensivi: Zerbin e Ambrosino restano gli obiettivi principali.

Secondo quanto riportato da Trotta sul Corriere dello Sport, il Cagliari è in stand-by. Dopo aver riscattato Piccoli, Adopo e Caprile e ingaggiato Borrelli, il club monitora profili come Esposito, Folorunsho e Fadera. L’esterno del Como piace anche in Serie A (Sassuolo) e in Russia.

Il Torino attende un rilancio dello Spartak Mosca per Coco, ma valuta anche altri profili: tra questi Toloi, seguito anche dal Villarreal. Il Lecce ha definito l’acquisto di Perez dal Curico Unido per 700.000 euro più percentuale sulla futura rivendita. In attacco piacciono Geubbels, Carlos e Stulic.

Il Parma prova a trovare un’uscita per Man e Mihaila. Quest’ultimo ha richieste da Lecce e Grecia. Per l’attacco, Colombo resta un obiettivo concreto. Infine, il Napoli ha trovato l’accordo con la Juventus per Miretti: operazione da 10-12 milioni di euro.