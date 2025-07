Giornale di Sicilia: “Sarà una settimana cruciale per il mercato del Palermo”

Sarà una settimana cruciale per il mercato del Palermo, che intende consegnare a Inzaghi una rosa il più possibile definita prima della nuova fase di preparazione. Due trattative, in particolare, sono in stato avanzato: quella per Palumbo, centrocampista del Modena, e quella per Bani, difensore del Genoa.

Secondo quanto riportato da Radicini sul Giornale di Sicilia, per Palumbo si è registrata un’accelerata nelle ultime ore. Saltata la possibilità di inserire Saric come contropartita, il Palermo ha proposto uno scambio più articolato, che coinvolge Di Mariano o Insigne. È proprio il numero 7 ad aver attirato l’attenzione del Modena. Attualmente fuori dal gruppo ritiro, Di Mariano ha chiesto qualche giorno per riflettere. Una sua apertura potrebbe sbloccare la trattativa, che il club rosanero punta a chiudere entro fine settimana.

In parallelo si lavora per rafforzare la difesa. Il nome in cima alla lista resta Bani. Il centrale ha dato disponibilità al trasferimento, attratto dal progetto tecnico e dalla possibilità di giocare da protagonista. Come riporta ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha già un’intesa di massima con il calciatore, ma manca l’accordo definitivo con il Genoa, che chiede un indennizzo vista la scadenza contrattuale nel 2026. La sensazione, però, è che si possa arrivare a una fumata bianca in tempi brevi.

Già pronto a vestire la maglia rosanero è invece Gyasi. L’intesa con l’Empoli è stata raggiunta, manca solo l’annuncio ufficiale. L’esterno offensivo rappresenterà un rinforzo importante nel sistema di gioco disegnato da Inzaghi.

Sul fronte cessioni, si avvicina la partenza di Nikolaou: il greco si trasferirà al Bari in prestito, con parte dell’ingaggio a carico del Palermo. L’uscita libera spazio per Bani e conferma la linea tracciata da Osti, attento a gestire ogni incastro.

Verre resta nel mirino del Pescara, così come Desplanches, mentre su Insigne si è mosso l’Avellino, pronto a rilanciare. Situazione più complessa per Audero: il Como non apre a condizioni favorevoli per il Palermo, che resta comunque vigile.

Infine, come conclude Radicini sul Giornale di Sicilia, arrivano segnali da Empoli per Vasic. Il club toscano ha chiesto informazioni sul centrocampista serbo. La società di viale del Fante, consapevole della necessità di costruire una rosa competitiva e coerente, non chiude ad alcuna ipotesi, in attesa degli sviluppi.